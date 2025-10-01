حماس تبحث خطة ترامب مع قطر ومصر وتركيا وتتعهد بدراستها بمسؤولية

قال مصدر مطلع للجزيرة، إن مسؤولين من قطر ومصر وتركيا عقدوا اجتماعا مع وفد حركة حماس المفاوض لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين أكدت الحركة أنها ستدرس بمسؤولية الخطة التي قال عنها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إنها تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح المصدر أن وفد حماس أكد خلال الاجتماع أنه سيعمل على رد رسمي في أسرع وقت بعد انتهاء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا بوفد حماس، يمثل جزءا من المناقشات الفنية لبلورة الموقف النهائي من خطة ترامب.

وكان الرئيس الأميركي أمهل حماس 3 إلى 4 أيام للرد على الخطة، وتوعد بأن وضعها سيكون "صعبا للغاية" إذا رفضتها، مؤكدا أن الدول العربية والإسلامية وإسرائيل وافقت على الخطة.

في الأثناء أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للجزيرة، عن أمله في أن ينظر الجميع إلى المبادرة بشكل بناء، مشيرا إلى أنها تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب.

وأكد أن الخطة تتضمن قضايا تحتاج إلى توضيح وتفاوض، مشيرا إلى أن هناك فرصا تتحقق، تتعلق بإيقاف الحرب ومنع التهجير، وإدارة الفلسطينيين لقطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن اجتماعات بشأن الخطة تجرى مع حماس بمشاركة مصر وتركيا، مؤكدا أن الحركة تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة.

وقال إن مطالب أساسية للجانب الفلسطيني موجودة في خطة ترامب، لكنّ جوانب أخرى تحتاج إلى تفصيل كالانسحاب الإسرائيلي والإدارة الفلسطينية لقطاع غزة.

تعديلات طفيفة

في السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أنهم مستعدون لمناقشة طلبات حماس المحددة لتوضيحات أو تعديلات لكنهم لن يفتحوا الخطة بأكملها للنقاش.

وكان الموقع الأميركي كشف أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي بشأن غزة شهدت تعديلات جوهرية أدخلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أدى إلى تغيير كبير في بنود الاتفاق الذي سبق أن وافقت عليه الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية.

ويربط المقترح الجديد الانسحاب الإسرائيلي بتقدّم عملية نزع سلاح حماس، ويمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على العملية، وحتى إذا تمّ استيفاء جميع الشروط واستُكملت المراحل الثلاث للانسحاب، فإن القوات الإسرائيلية ستبقى في نطاق أمني داخل غزة "إلى أن تصبح غزة مؤمّنة بشكل كامل ضد أي تهديد متجدد" وهذا قد يعني إلى أجل غير مسمّى.

وقد أعرب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا عن غضبهم من هذه التعديلات.

رفض إسرائيلي

أما في إسرائيل فقد نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إن أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن الاتفاق المطروح خطير على أمن إسرائيل وأنه مليء بالثغرات ولا يحقق أهداف الحرب التي حددتها الحكومة.

وأضاف أن الجميع في إسرائيل متحمسون لعودة الأسرى لكن الثمن لا يُصدق، حسب تعبيره.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بن غفير دعا أعضاء كتلة حزب "عظمة يهودية" في الكنيست إلى الاجتماع لبحث مقترح ترامب.

القتال في غزة سيتصاعد

وفي سياق متصل، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول أمني، إن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستشهد تصعيدا خلال الأيام المقبلة، وأكد عدم وجود نية لخفض وتيرة القتال في المرحلة الحالية.

وأوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي أن مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيعتمد على طبيعة الرد الذي ستقدمه حركة حماس على الخطة الأميركية المطروحة.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن الخطط العسكرية الإسرائيلية معتمدة مسبقا، وفي حال جاء الرد سلبيا فإن هناك قرارا بتوسيع العمليات العسكرية.