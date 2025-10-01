بسبب أندية المستوطنين.. أمنستي تدعو لمحاصرة إسرائيل رياضيا

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" كلا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، حتى يستبعد الأندية المقامة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة من المشاركة في المسابقات المحلية.

وفي رسالة رسمية وجهتها أمنستي إلى الفيفا واليويفا عشية اجتماع مجلس الفيفا المقرر غدا الخميس، شددت المنظمة على أن استمرار الاتحاد الإسرائيلي بالسماح لأندية المستوطنات باللعب في مسابقاته يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولوائح الفيفا ذاتها، التي تحظر على الاتحادات والأندية اللعب على أراضي اتحاد آخر دون إذن مسبق.

وقالت الأمينة العامة لأمنستي أنييس كالامار: "في حين يستعد المنتخب الإسرائيلي لخوض تصفيات كأس العالم، تواصل إسرائيل ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 65 ألف شخص، بينهم أكثر من 800 رياضي ومسؤول في المجال الرياضي"، مشيرة إلى أن توفير الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم غطاء رياضيا واقتصاديا للأندية داخل المستوطنات "يساهم في دعم الانتهاكات الإسرائيلية".

ولفتت المنظمة إلى أن هناك ما لا يقل عن 6 أندية من مستوطنات الضفة الغربية تشارك في بطولات الاتحاد الإسرائيلي، في مخالفة واضحة لمبادئ الفيفا التي تنص على عدم جواز إقامة أندية أي اتحاد على أرض اتحاد آخر دون موافقته.

وأكدت أمنستي أنه "لا مكان في الرياضة لأندية قائمة في مستوطنات غير قانونية"، داعية الفيفا واليويفا إلى تحمل مسؤولياتهما ووقف مشاركة الفرق الإسرائيلية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلى حين التزام الاتحاد الإسرائيلي بالقانون الدولي ولوائح الاتحادات الرياضية الكبرى.

وذكّرت أمنستي بأن محكمة العدل الدولية كانت أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا يؤكد عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مدعمة بذلك الدعوات الدولية لوقف التعاون الاقتصادي والرياضي مع المستوطنات، وأن استمرار الفيفا واليويفا في تمويل الفرق الإسرائيلية يمثل تهديدا بترسيخ الاحتلال والانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية.

يذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كان قد تقدّم في مارس/آذار الماضي بشكوى رسمية للفيفا مطالبا بتحرك دولي بهذا الشأن، دون أن تتخذ الاتحادات الدولية حتى الآن خطوات ملموسة.

وأشارت أمنستي إلى أن تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي في الفيفا واليويفا سيترتب عليه وقف التمويل المقدم إليه وحرمان المنتخبات والأندية الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية حتى تنفيذ القرارات المطلوبة.

ودعت أمنستي إلى "إنهاء سياسة إفلات إسرائيل من المحاسبة في المجالات الرياضية، والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جميع المنافسات".