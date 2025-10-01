بالصور.. دير البلح تودّع أبناءها بالدموع في مستشفى شهداء الأقصى

وسط صرخات الألم وأنين الجرحى، تحولت أروقة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح إلى مشهد جديد من الفاجعة، بعد أن وصلتها جثامين 6 فلسطينيين بينهم صحفي، قضوا في قصف إسرائيلي نفذته طائرات مسيرة على وسط قطاع غزة.

ووصف مصدر طبي للجزيرة حالة بعض المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى بالحرجة، مؤكدا أن طواقم الإسعاف واجهت صعوبة في إجلاء الضحايا تحت نيران الاحتلال، قبل أن يتمكنوا من نقلهم إلى المستشفى حيث عمّت الصدمة والحزن المكان.

وفي ساحة المستشفى، تعالى صراخ النساء اللواتي حضرن لرؤية أبنائهن، بينما وقف رجال يجهشون بالبكاء غير قادرين على تمالك أنفسهم أمام الجثامين المسجّاة على الأرض.

ولم يكن المستشفى مجرد نقطة طبية لإسعاف المصابين، بل تحول مرة أخرى إلى ساحة قهر جماعي، حيث تتقاطع دموع الأمهات مع غضب الرجال على جرائم الاحتلال التي تحصد أرواح المدنيين بلا توقف.

ويأتي هذا القصف في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى يوميا، فيما تغص المستشفيات -ومنها مستشفى شهداء الأقصى- بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومع دخول اليوم الـ726 من حرب الإبادة، لا تزال مشاهد الحزن والوداع تتكرر في غزة، حيث تستقبل المستشفيات جثامين الشهداء واحدا تلو الآخر، ويظل مشهد البكاء في ساحات مستشفى شهداء الأقصى شاهدا على مأساة لا تتوقف.