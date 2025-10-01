انطلاق أعمال "مؤتمر ميونخ للأمن" في العلا السعودية

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال اجتماع مؤتمر ميونخ للأمن، بمدينة العلا شمال غربي السعودية، وتستمر على مدى يومين.

ويشارك في الاجتماعات التي تُعقد لأول مرة في السعودية أكثر من 70 شخصية من كبار المسؤولين الدوليين، وفق إعلام سعودي.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان "البحث عن حل وسط: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب".

وشارك في الجلسة الافتتاحية وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان.

وتناقش الاجتماعات عددا من الملفات على مدى اليومين المقبلين تتناول التجارة العالمية والأزمات الإقليمية والتحول في مجال الطاقة.

كما تناقش أمن طرق التجارة البحرية، وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والأمن النووي، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي.

ويشارك بالاجتماعات مسؤولون عرب وأوروبيون بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إضافة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وفهد سعود الصباح نائب رئيس الوزراء الكويتي.

وتأسس مؤتمر ميونخ للأمن عام 1963، ويعد أكبر وأهم المؤتمرات التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويستقبل في دورته السنوية بألمانيا المئات من القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم.