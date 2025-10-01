الصليب الأحمر يعلق عملياته في مدينة غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر توقف عملها بشكل مؤقت في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المدينة.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها اضطرت إلى تعليق عملياتها في مدينة غزة مؤقتا ونقل موظفيها "بسبب تصاعد الأعمال القتالية".

وأضافت أنها ستواصل جهودها لتقديم الدعم للمدنيين في مدينة غزة في حال سمحت الظروف بذلك.

وأكدت اللجنة أنها تواصل عملها حاليا من مقراتها في دير البلح وسط القطاع، وفي مدينة رفح جنوبا، والتي ما تزال تعمل بكل طاقتها، وفقا للبيان.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" أعلنت أيضا منذ أيام توقف أنشطتها الطبية في مدينة غزة بعد أن باتت عياداتها محاصرة من قبل القوات الإسرائيلية، مما أجبرها على تعليق خدماتها، رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.

وتأتي هذه الخطوات بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه الواسع على مدينة غزة منذ 11 أغسطس/آب الماضي، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2″، تضمنت قصفا مدفعيا وغارات جوية ونسف منازل بواسطة عربات مفخخة، إلى جانب عمليات توغل بري وتهجير قسري.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء إغلاق شارع الرشيد الساحلي، آخر ممر متاح لسكان غزة للتنقل بين شمالها إلى وسطها وجنوبها.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الفلسطينيين المتمسكين بالبقاء في مدينة غزة، وقال إن من يبقى "سيُصنف مقاتلا أو مؤيدا للإرهاب".

وبإغلاق شارع الرشيد يُطبق الاحتلال حصاره على مدينة غزة بشكل كامل، مانعا وصول أي إمدادات للمؤسسات الطبية أو المواطنين، ضمن سعيه لإخلاء المدينة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا، وفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة في القطاع.