أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب ويبحث معه خطة غزة

قال الديوان الأميري بقطر، اليوم الأربعاء، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحثا فيه المستجدات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب بغزة، في حين أفاد البيت الأبيض بأن نقاشات حساسة تجري الآن بشأن الخطة.

وأوضح الديوان الأميري على موقعه على الإنترنت أن أمير قطر جدد التأكيد على دعم بلاده لجهود إحلال السلام، معبرا عن ثقته بقدرة الدول الداعمة للخطة للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني.

من جهة ثانية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، إن هناك "مناقشات حساسة" تجري حاليا بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت، في مؤتمر صحفي، "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا".

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة واشنطن الاثنين، استعرض ترامب أبرز بنود خطته لوقف الحرب على قطاع غزة.

وتدعو خطة ترامب إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غضون 72 ساعة ونزع سلاح الحركة وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع يليه تشكيل مجلس سلام يترأسه ترامب نفسه.

وقال ترامب للصحفيين إن أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد على خطته، وذلك ردا على سؤال بشأن إطار زمني.