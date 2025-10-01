الأمم المتحدة: الجوع يفتك بعشرات الأطفال وكبار السن بالسودان

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصَرة، مؤكدا وفاة عشرات الأطفال وكبار السن بسبب الجوع والمرض.

وأفاد المكتب، نقلا عن مستجوبين محليين، وفاة عشرات الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى العديد من كبار السن، بسبب الجوع والمرض خلال الأربعين يوما الماضية.

وذكر مكتب أوتشا، أن نقص التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل تسببا في "الإغلاق القسري للمطابخ المجتمعية"، الأمر الذي حال دون حصول آلاف الأشخاص على وجبات يومية.

ودعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دنيس براون، إلى رفع الحصار عن الفاشر ووضع حد للهجمات العشوائية وإصدار أوامر واضحة لمنع العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع القبلية.

وقالت براون في بيان صحفي، إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن عمليات قتل غير قانونية، وعمليات اختطاف واحتجاز تعسفي إلى جانب هجمات عشوائية على الأسواق والمستشفيات ودور العبادة.

ويصف المدنيون في الفاشر خيارات مستحيلة أمامهم، حيث يظلون محاصرين في المدينة أو يحاولون الفرار ليواجهوا العنف والمضايقات والنهب على طول الطرق غير الآمنة.

وشددت المنسقة المقيمة على ضرورة حماية المدنيين وضمان ممر آمن للراغبين في مغادرة المدينة، كما أكدت ضرورة أن تظل مسارات الخروج مفتوحة وآمنة ويمكن الوصول إليها.

كما حثت على ضرورة تأمين الحماية للمدنيين الذين يبقون في المدينة والغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى.

وشددت المنسقة على حماية عمال الإغاثة عموما، الذين يخاطرون بحياتهم يوميا لتقديم المساعدة.