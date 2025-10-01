قوات إسرائيلية تعترض سفينة رابعة من أسطول الصمود وتعتقل المشاركين

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات بحرية إسرائيلية اعترضت سفينة رابعة من أصل 44 تشارك في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة بعد أن هاجمت سفينتين واعتقلت الموجودين على متنهما، في حين تم اعتقال مشاركين بينهم مراسلة الجزيرة مباشر.

وقال المراسل إن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.

من جهتها، تحدثت القناة الـ13 الإسرائيلية عن سيطرة سلاح البحرية حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود.

ونقلت القناة عن مصادر أن عملية السيطرة على أسطول الصمود ستتواصل حتى يوم غد الخميس.

وقال أسطول الصمود إن وضع الطواقم والنشطاء على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية مجهول، لكنه أعلن أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة "الجزيرة مباشر" حياة اليماني.

وأضافت أن سلاح البحرية سيطر حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود الذي كان في طريقه إلى غزة، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء السيطرة على سفن الأسطول سيتم ترحيل النشطاء إلى دولهم.

وقبل ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود، وبدؤوا عملية السيطرة على الأسطول.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.

وكان المراسل قال قبل ذلك إن أسطول الصمود وُضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية تقترب من الأسطول.

وكان منظمو أسطول المساعدات الدولية لقطاع غزة قالوا في وقت سابق إنهم سيواصلون رحلتهم على الرغم من مناورات ترهيب إسرائيلية ودعوات من حكومات أوروبية تطالبهم بالتوقف عن التقدم.

وفي ردود الفعل الدولية على عمليات الاعتراض، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير حقهم في الحماية القنصلية.

كما قالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا على اتصال مع إسرائيل لطلب الحماية القنصلية لمواطنيها في الأسطول لدى وصولهم إليها.

بدوره، قال عضو البرلمان الأوروبي بريندو بينيفاي للجزيرة إن اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود إجرامي وغير قانوني وكان على المجتمع الدولي توفير الحماية للأسطول.

وطالب بينيفاي الدول التي ترفع سفن أسطول الصمود أعلامها الدفاع عنه، مؤكدا أن أسطول الصمود مهم للفت الانتباه إلى الحصار الذي يعانيه قطاع غزة وأن اعتراض الأسطول سيزيد غضب الأوروبيين على إسرائيل.

كما نددت الخارجية التركية بشدة بالهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي ووصفته بأنه عمل إرهابي.

وفي العاصمة الإيطالية روما، خرجت مظاهرة احتجاجا على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود، علما أن عددا من المواطنين الإيطاليين يشاركون في هذه المبادرة العالمية.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها "تدين بأشد العبارات العدوان الهمجي الذي شنه الكيان الغاصب على أسطول الصمود"، واصفة إياه بالقرصنة البحرية والخرق السافر للمواثيق الدولية والإنسانية". وحملت "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في الأسطول".