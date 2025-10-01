إغلاق موقع مهرجانات شهير بميونخ بعد دوي انفجارات وحريق

أغلق موقع مهرجان "أكتوبرفست" الترفيهي في ميونخ مؤقتا، اليوم الأربعاء، بسبب تهديد بوجود قنبلة، في حين تجري الشرطة عملية تفتيش لمنزل في المدينة فخخ بمتفجرات ثم أضرمت فيه النيران مما أسفر عن مقتل رجل.

وأرسلت الشرطة خبراء متفجرات برفقة عناصر إطفاء إلى المبنى السكني الواقع في منطقة "ليرخيناو" في المدينة صباح اليوم، في حين ارتفعت أعمدة من الدخان في السماء.

وقالت إن المنزل كان مفخخا بمتفجرات ثم أضرمت فيه النيران، مشيرة إلى العثور على رجل مصاب بجروح بالغة على مسافة قصيرة، توفي لاحقا متأثرا بإصابته.

وذكرت صحيفة "بيلد أنع يشابع بلأت" أن رجلا تسبب في الانفجار والحريق في منزل والديه قبل أن ينتحر، وأن أعيرة نارية أطلقت خلال الحادثة، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك.

وأوضحت الشرطة أنها تحقق في أي صلة محتملة بمهرجان "أكتوبرفست" الذي يقام سنويا في موقع "تيريزينفيسه" للمعارض قرب وسط العاصمة البافارية.

وجاء على الموقع الإلكتروني للمهرجان أنه "بسبب تهديد بوجود قنبلة مرتبط بالانفجار في شمال ميونخ، سيبقى مهرجان تيريزينفيسه مغلقا حتى الساعة الخامسة عصرا في الوقت الراهن".

ويُعَد المهرجان الذي يقام هذا العام بين 20 سبتمبر/أيلول و5 أكتوبر/تشرين الأول، أكبر مهرجان ترفيهي في العالم، وقد استقبل 6.7 ملايين زائر عام 2024.