225 مستشفى في إيطاليا تضيء مصابيح تضامنا مع غزة

يقوم أكثر من 200 مستشفى في جميع أنحاء إيطاليا وآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية، غدا الخميس، بإضاءة متزامنة لمصابيح أمام المستشفيات، في خطوة رمزية تضامنا مع قطاع غزة تحت شعار "أضواء مع فلسطين".

هذه التظاهرة، التي تنظم بمبادرة من شبكتين داعمتين لغزة هما "لوازم صحية لغزة" (Sanitari per Gaza) و"صيام لأجل غزة" (#DigiunoGaza)، ستعرف مشاركة نحو 20 ألف شخص يعملون في نحو 225 مستشفى ومركز صحي بعموم البلاد.

وحسب المنظمين، ستبدأ التظاهرة أمام المستشفيات المشاركة الساعة التاسعة مساء بتوقيت إيطاليا، بقراءة بيان موحد من قِبل المشاركين يوضح أسباب وأهداف المبادرة.

تلي ذلك إضاءة متزامنة للمصابيح، وأي مصدر إضاءة آخر يحمله المشاركون.

كما ستتضمن الفعالية إحياء ذكرى استشهاد 1,677 عاملا في مجال الرعاية الصحية بغزة خلال العامين الماضيين، من خلال قراءة جماعية لأسمائهم بالتتابع بين مختلف الأقاليم الإيطالية المشاركة.

كما ستُلقي الجمعيات واللجان والنقابات المشاركة كلمات موجزة بهذه المناسبة.

وحسب المنظمين، يتصدر إقليم لومبارديا قائمة المناطق المشاركة في الفعالية، بما يقارب 5 آلاف عامل رعاية صحية مسجل و36 مستشفى مشارك، خاصة في مقاطعة ميلانو ومونزا-بريانزا.

يليه إقليم توسكانا بـ2267 عامل رعاية صحية و23 مستشفى، خاصة في مقاطعة فلورنسا، ثم إقليما لوكا وسردينيا.

يشار إلى أن إيطاليا شهدت منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مظاهرات وتضامنا شعبيا واسعا مع القطاع المحاصر.

وتتبنى حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني المحافظة المتشددة موقفا حذرا من الحرب في القطاع، رغم أنها أعربت مرارا عن "قلقها" إزاء الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

كما تقول الحكومة الإيطالية إنها لا ترغب في الاعتراف بدولة فلسطين "في الوقت الحالي"، وتتردد في قبول أي عقوبات تجارية يقترحها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل.