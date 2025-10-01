أسطول الصمود بحالة تأهب مع اقتراب سفن حربية إسرائيلية

أفاد مراسل الجزيرة بأن "أسطول الصمود العالمي" وُضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على بعد 7 إلى 20 ميلا بحريا من الأسطول.

وقال المراسل إن السفن الحربية الإسرائيلية على بعد مئات الأمتار فقط من أسطول الصمود، لافتا إلى أن سفن الأسطول تقترب من بعضها تحسبا لاعتراض البحرية الإسرائيلية.

وأضاف المراسل أن قائد السفينة "ألما" قال للبحرية الإسرائيلية إنه سيتجاهل تحذيراتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان منظمي أسطول المساعدات الدولية لقطاع غزة أنهم سيواصلون رحلتهم على الرغم من مناورات ترهيب إسرائيلية ودعوات من حكومات أوروبية تطالبهم بالتوقف عن التقدم.

وفي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، قال الأسطول في بيان إنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بعد 118 ميلا بحريا أي حوالى 220 كيلومترا من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه "في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي عملية ترهيب" ضد الأسطول.

وأوضح البيان أن "ألما"، إحدى السفن الرئيسية في الأسطول، "حاصرتها سفينة حربية إسرائيلية بشكل عدائي لعدة دقائق". وخلال الحادث، "تم تعطيل الاتصالات عن بُعد"، مما اضطر القبطان "لإجراء مناورة مفاجئة لتجنب الاصطدام المباشر" بالسفينة الإسرائيلية، بحسب البيان.

وأضاف "بعد فترة وجيزة، استهدفت السفينة نفسها (مركب) سيريوس، مكررة مناورات الترهيب ذاتها لفترة طويلة نسبيا قبل أن تنصرف".

وقالت ماري ميسمور، النائبة الفرنسية عن حزب "فرنسا الأبية" -الموجودة على متن السفينة سيريوس- إنها شاهدت سفينتين مجهولتين على الأقل، كانت إحداهما "قريبة للغاية".

وأشارت إلى وجود "سفينة تدخّل عسكرية قامت بتوجيه ضوء مبهر نحونا"، وبالتزامن تم قطع "الاتصالات عبر الرادار والإنترنت" قبل رفع حالة التأهب.

إعلان

وفي بيان منفصل نُشر على "إكس" قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، ذكر الأسطول أنه "سيتوخى الحذر عند دخوله المنطقة التي سبق وتعرضت فيها أساطيل للاعتراض أو الاعتداء" في إشارة إلى السفينتين "مادلين" و"حنظلة" في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأكد أنه "سيواصل مساره غير عابئ بالتهديدات وأساليب الترهيب الإسرائيلية".

ويضم أسطول الصمود الذي انطلق نهاية أغسطس/آب الماضي من إسبانيا، حوالى 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة.

وينقل الأسطول حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، ويؤكد أنه في "مهمة سلمية وغير عنيفة".

ويشارك في هذا التحرك حفيد نيلسون مانديلا، النائب السابق في جنوب أفريقيا ماندلا مانديلا، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

ويهدف الأسطول لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة و"تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين والذين يعانون من الجوع والإبادة الجماعية".

لن تتجاوز الحدود

وأرسلت كل من إيطاليا وإسبانيا سفنا عسكرية لضمان حماية الأسطول بعد "هجمات بواسطة مسيّرات واستعمال قنابل حارقة" استهدفته في ليلة 23 و24 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما أعلن الأسطول في وقت سابق تعرضه لهجومين بمسيّرات عندما كان راسيا في ميناء سيدي بوسعيد بالقرب من العاصمة تونس في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي.

وطالبت الحكومة الإسبانية الأربعاء من الأسطول "عدم الدخول إلى المياه التي حددتها إسرائيل كمنطقة محظورة" (على بعد 150 ميلا بحريا من غزة) وأكدت أن السفينة الإسبانية المرسلة لتقديم المساعدة "لن تتجاوز هذه الحدود".

لكن وزيرة الدفاع الإسبانية عادت في وقت لاحق وقالت إن السفينة الحربية "فورور" تتابع أسطول الصمود ولن تتدخل إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأضافت "دخول أسطول الصمود منطقة الحظر التي حددتها إسرائيل قد يعرض حياة كثيرين للخطر".

كما توقفت الفرقاطة العسكرية التي كلفتها روما بمرافقة الأسطول أيضا في المنطقة "الحرجة" على بعد 150 ميلا بحريا، وحثت المشاركين الثلاثاء عبر جهاز الراديو على "التخلي" عن المهمة.

وانتقد المنظمون روما معتبرين أن "هذه محاولة لتقويض مهمة إنسانية سلمية" واعتبروا ذلك وقوفا إلى جانب إسرائيل.

التروي والحماية

ودعت جنوب أفريقيا الأربعاء إلى "التروي والحماية" للأسطول، معتبرة أن "الأمان والسلامة الجسمية للمشاركين غير المسلحين لها أهمية قصوى" وأن "أي تدخل عسكري أو احتجاز للسفن سيكون انتهاكا جسيما للقوانين الدولية".

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنهم "لا يشكلون خطرا ولا تهديدا لإسرائيل"، مضيفا قبل اجتماع المجلس الأوروبي في كوبنهاغن "آمل ألا تشكل حكومة نتنياهو تهديدا لهذا الأسطول".

وفي بيان مشترك طالبت كل من إيطاليا واليونان من إسرائيل "ضمان أمن وسلامة المشاركين" في الأسطول.

وحثتا إدارة الأسطول على "قبول مقترح البطريركية اللاتينية في القدس لتسليم المساعدات المخصصة لقطاع غزة بأمان" و"الامتناع عن أية مبادرة قد تستغلها أطراف لا تزال ترفض السلام".

إعلان

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأسطول إلى "التوقف حالا" للسماح بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة بناء على خطة الرئيس الأميركي للتسوية في قطاع غزة.

وقالت ميلوني الأربعاء "أمام فرصة تاريخية، لا أفهم الإصرار على مبادرة تحمل هامشا من الخطر وعدم المسؤولية".