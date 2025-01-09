22 شهيدا بغارات للاحتلال وسرايا القدس تقنص جنديا بغزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الخميس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بينما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قنصت جنديا إسرائيليا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على مناطق عدة منذ فجر اليوم، 13 منهم شمالي القطاع.

وشملت الغارات جباليا في الشمال ومخيم النصيرات في الوسط وخان يونس في الجنوب.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون معظمهم نساء وأطفال في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد.

ونقل المصابون إلى مستشفى الأهلي المعمداني، حيث وصفت حالات بعضهم بالخطيرة.

كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع غارات على مناطق أخرى شمال غزة بينها منطقة الصفطاوي.

عاجل | طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة على منطقة الصفطاوي شمال غزة. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 9, 2025

استهداف تجمعات

وفي مدينة غزة، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على عدة أحياء، وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة في مخيم الشاطئ غربي المدينة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين بالقرب من مفترق فلسطين غربي مدينة غزة، واستهدف قصف مماثل تجمعا قرب محطة البربري في شارع الجلاء مما أسفر عن شهيد ومصابين.

إعلان

وفي وسط القطاع، تعرض مخيم النصيرات ومناطق في محيطه لغارات جوية وقصف بواسطة المدفعية والزوارق الحربية.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في منطقة قيزان النجار شرق خان يونس.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و104 مصابين.

وأوضحت الوزارة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 46 ألفا و6 شهداء و109 آلاف و378 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قوات الاحتلال تنسف مربعا سكنيا في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/m7Ec1Y9U1D — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 9, 2025

تعزيزات وتجريف

وبالتوازي مع القصف المستمر بلا هوادة، قال مراسل الجزيرة إن تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال وصلت إلى تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن تلك المناطق تشهد منذ صباح اليوم أعمال تجريف وهدم وحرق لعشرات المنازل، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف، لا سيما في محيط مستشفى العودة.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة جانبا من الحرائق الواسعة التي أضرمتها القوات الإسرائيلية في عشرات المنازل بمحيط تقاطُعَي أبو عيطة ونصار في مخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال إحراق ما تبقى من منازل في جباليا وبيت لاهيا بشكل يومي في ظل عمليتها العسكرية المتواصلة في تلك المناطق لليوم الـ97 على التوالي.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال فجرت مربعا سكنيا في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا في شمالي القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني وإصابة وتهجير آلاف آخرين.

إعلان

عمليات المقاومة

في التطورات العسكرية، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة غزة

وبثت السرايا مشاهد قالت إنها لتفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

في غضون ذلك، تستمر المعارك بشمال القطاع بين قوات الاحتلال والمقاومة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 10 جنود قتلوا منذ بدء العملية الأخيرة في بيت حانون قبل نحو أسبوعين.

وفي اليومين الأخيرين فقط قتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين في عمليتين للمقاومة ببيت حانون مما يرفع إلى 46 عدد العسكريين الذين قتلوا خلال الاجتياح الحالي لشمال القطاع.