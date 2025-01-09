النواب الأميركي يقر معاقبة مسؤولي الجنائية وبولندا تتعهد بعدم اعتقال نتنياهو

أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، منها منع المسؤولين الذين يلاحقون الأميركيين والحلفاء من تأشيرة دخول للولايات المتحدة، فيما دعا رئيس بولندا أندريه دودا لعدم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء لبلاده.

وينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي على أن إجراءات المحكمة الجنائية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء".

ويشدد على وجوب إدانة إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت "بأشد العبارات".

كما يحض واشنطن على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

حرية الوصول

من ناحية أخرى، قالت الحكومة البولندية اليوم إنها ستمنح المسؤولين الإسرائيليين الراغبين بحضور الذكرى السنوية الـ80 لتحرير المعتقلين من معسكر أوشفيتز النازي "حرية الوصول" إلى المعسكر، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو.

وجاء في قرار وقعه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بولندا "ستمنح وصولا حرا وآمنا إلى هذه الاحتفالات والمشاركة فيها لأرفع ممثلي دولة إسرائيل".

وأفادت وكالة بلومبيرغ أمس الأربعاء بأن الرئيس البولندي أندريه دودا بعث برسالة إلى توسك يطالبه فيها بأن تضمن بولندا تمكن نتنياهو من حضور مراسم إحياء ذكرى أوشفيتز في 27 يناير/كانون الثاني الجاري "دون عوائق" نظرا لطبيعة الحدث الاستثنائية.

إعلان

مذكرات اعتقال

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

وقالت المحكمة إن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين"، مشيرة إلى أن جرائم الحرب المنسوبة إليهما تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.