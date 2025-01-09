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عاجل | مصادر للجزيرة: آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية

9/1/2025-|آخر تحديث: 9/1/202501:28 ص (توقيت مكة)

عاجل | مصادر للجزيرة: مقاومون يفجرون عبوة ناسفة قرب جرافة عسكرية إسرائيلية بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية

عاجل | مصادر للجزيرة: آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية

عاجل | مصادر للجزيرة: قوة إسرائيلية راجلة تقتحم بلدة عزون شرقي قلقيلية في الضفة وتدهم أحد المنازل

عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تعتقل شابا من قرية عزبة الجراد جنوبي طولكرم وتنسحب من القرية

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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