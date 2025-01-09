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عاجل| القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة خاصة تناقش استعدادات الجيش لتوجيه ضربة لإيران

9/1/2025-|آخر تحديث: 9/1/202505:47 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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