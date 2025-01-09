وزيرا خارجية الهند وأفغانستان يلتقيان بدبي في أرفع محادثات بين البلدين

قالت وزارة الخارجية الأفغانية إنها تعتبر نيودلهي شريكا إقليميا واقتصاديا مهما، وذلك بعد اجتماع مع وزير الخارجية الهندي في أرفع مستوى من المحادثات بين الطرفين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في 2021.

والتقى وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري مع القائم بأعمال نظيره الأفغاني طالبان أمير خان متقي في دبي أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان إنهما ناقشا توطيد العلاقات وتعزيز التجارة عبر ميناء تشابهار في إيران، الذي تعمل الهند على تطويره لنقل البضائع دون استخدام ميناءي كراتشي وجوادر في باكستان المنافسة.

وأضافت الخارجية الأفغانية أن الإمارة الإسلامية التي تقودها حركة طالبان "تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الهند كشريك إقليمي واقتصادي مهم، بما يتفق مع السياسة الخارجية الأفغانية المتوازنة التي تركز على الاقتصاد".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الهندية بعد اجتماع دبي إن الهند تدرس المشاركة في مشاريع التنمية في أفغانستان وتتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية.

وحسب وكالة رويترز للانباء، فلا تعترف أي دولة، بما في ذلك الهند، رسميا بإدارة طالبان.

وأشارت جهات إقليمية، من بينها الصين وروسيا، إلى استعدادها لتعزيز التجارة والاستثمار في أفغانستان.

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وقد يؤدي الاجتماع إلى إثارة غضب باكستان التي تحد البلدين وخاضت 3 حروب في الماضي في مواجهة الهند.