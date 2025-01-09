شهداء بغزة ومستشفيات القطاع تناشد لإدخال الوقود

أفاد مراسل الجزيرة، اليوم الخميس، باستشهاد عدد من الفلسطينيين إصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، في حين تناشد مستشفيات القطاع المؤسسات الدولية إدخال الوقود بشكل عاجل.

واستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي شمال القطاع، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا البلد، كما استشهد وأصيب آخرون بقصف على مدرسة زينب الوزير بجباليا.

وأمس الأربعاء، استشهد 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية، 33 منهم في شمال القطاع.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 45 ألف شهيد، و109 آلاف مصاب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

نفاد الوقود

وعلى الصعيد الصحي، أعلن مسؤولو مجمع ناصر الطبي، في خان يونس، توقف جميعة الخدمات الطبية، باستثناء أقسام العناية والعمليات، نتيجة أزمة الوقود مما أدى لتوقف المولدات.

وحذرت إدارة المجمع الطبي من كارثة إنسانية وصحية، قد تؤدي إلى موت المرضى اختناقا في قسم العناية المركزة، وناشدت المؤسسات الدولية التدخل العاجل لإدخال الوقود، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

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من جهته، قال مدير مستشفى العودة، شمالي قطاع غزة، الدكتور محمد صالحة إن آليات الجيش الإسرائيلي تحاصر المستشفى، وتطلق النار بشكل عشوائي في محيطه، وتلقي قنابل في ساحته.

وأكد صالحة أن قوات الاحتلال أحرقت عددا من المنازل المجاورة للمستشفى، ونبه إلى خطورة وتفاقم الوضع داخل المستشفى، بعد حصار لأكثر من 95 يوما، ومنع سلطات الاحتلال إدخال الأدوية والوقود والطعام.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة إنه تم تسلم كمية محدودة جدا من الوقود لمولدات المستشفيات، وكررت الوزارة مناشدتها للمؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل، لتوفير الاحتياج الكامل من الوقود وتأمينه بشكل دوري.

تطورات صفقة التبادل

على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط قريب جدا.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي في باريس أنه يأمل إنجاز الاتفاق في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس جو بايدن.

وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن إدارة بايدن أبلغت مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتقدم المحرز بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر مطلع قوله إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيلتقي اليوم في فلوريدا مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ويبحث معه صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتوجه ويتكوف إلى الدوحة الليلة للانضمام إلى المحادثات بشأن الصفقة.

وقبل مغادرته إلى الدوحة، قال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف للقناة 12 الإسرائيلية إن التوصل إلى صفقة التبادل من أولويات الرئيس ترامب قبل موعد تنصيبه.