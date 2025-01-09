شاهد.. سرايا القدس تستدرج رتلا عسكريا إسرائيليا لحقل ألغام بجباليا

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بعد استدراج رتل من الآليات العسكرية إلى حقل ألغام.

وأظهرت المشاهد تجهيز عبوات أرضية ناسفة مضادة للدروع من نوع "ثاقب"، ومن ثم حملها وزرعها وتمويهها في الطريق الذي تسلكه الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال أحد القادة الميدانيين لسرايا القدس في الفيديو إن زرع العبوات جاء بعد ورود أنباء للمقاتلين تفيد بتقدم رتل عسكري إسرائيلي بالقرب من موقع الإدارة المدنية شرقي جباليا.

وتضمنت اللقطات رصدا دقيقا للآليات الإسرائيلية قبل وصولها إلى منطقة الكمين، ولحظة تفجير العبوات وإصابة إحدى الآليات بصورة مباشرة واندلاع النيران والدخان منها.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين خلال معارك شمالي غزة، في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مقتل الجنود الثلاثة كان بسبب انفجار عبوات ناسفة وضعت على دبابة في بيت حانون شمالا.

وكشف تحقيق أولي -وفق هيئة البث الإسرائيلية- أن عبوة انفجرت في دبابة أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 3 أحدهم بحالة خطرة، ليرتفع عدد القتلى العسكريين إلى 46 جنديا وضابطا منذ بدء العملية الإسرائيلية شمالي غزة قبل أكثر من 3 أشهر.

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ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.