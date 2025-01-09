رفض تعطيل الحكم على ترامب بقضية الممثلة الإباحية

رفضت أعلى محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، تعطيل الحكم المنتظر غدا الجمعة بحق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، ليصبح القرار بشأن التأجيل المحتمل لإصدار الحكم بيد المحكمة العليا الأميركية.

وأصدر أحد قضاة محكمة الاستئناف أمرا مختصرا يرفض فيه منح جلسة استماع لفريق ترامب القانوني الذي لجأ إلى أعلى محكمة في البلاد أمس الأربعاء بعد أن رفضت محاكم نيويورك تأجيل الحكم المقرر النطق به على الساعة 9:30 صباحا (14:30 بتوقيت غرينتش) في محكمة مانهاتن.

ويأتي موعد إصدار الحكم قبل 10 أيام من الموعد المقرر لتنصيب ترامب ليبدأ الولاية الثانية له في الرئاسة. ومن المرجح أن يؤدي أي تأجيل كبير إلى عدم صدور الحكم على ترامب قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وقد تفرض المحكمة العليا تعليقا إداريا لإصدار الحكم بحق ترامب، وهو ما قد يمنح القضاة التسعة مزيدا من الوقت للنظر في طلبه وقف القضية، أو قد توافق رسميا على طلبه أو ترفضه. ومن الممكن أيضا ألا يتخذ القضاة أي إجراء قبل النطق بالحكم.

وقال القاضي خوان ميرشان، الأسبوع الماضي، إنه لا يميل إلى الحكم بالسجن على الرئيس الجمهوري المنتخب، ومن المحتمل أن يمنحه إطلاق سراح غير مشروط مع حكم إدانة مسجل، لكنه لن يفرض الاحتجاز أو الغرامة أو المراقبة.

إعلان

وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار مدفوع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها في نهاية حملته الرئاسية عام 2016 بشأن لقاء جنسي قالت إنه جمعها بترامب منذ عقد من الزمن، وهو ما ينفيه ترامب.

وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من دفع المبلغ كان زيادة فرص ترامب في انتخابات 2016 عندما فاز على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون

وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة، نزولا عند طلب فريق الدفاع.