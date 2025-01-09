ترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

لقي انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فراغ رئاسي استمر عامين ترحيبا دوليا وعربيا واسعا.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل:

مجلس الأمن الدولي:

رحب مجلس الأمن الدولي الخميس بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان. وقال السفير الجزائري عمار بن جامع الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس للشهر الجاري إن أعضاء المجلس الـ15 يؤكّدون على "أهمية انتخاب رئيس في لبنان لضمان سير عمل مؤسسات الدولة بالكامل، ومواجهة التحدّيات الاقتصادية والأمنية الملحّة".

الأمم المتحدة:

هنّأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس اللبناني الجديد، معتبرا انتخابه "خطوة حاسمة على طريق الخروج من المأزق السياسي والمؤسسي في لبنان" ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

الولايات المتحدة:

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس اللبناني المنتخب، وقال إنه يحظى بثقته، وسيوفر قيادة حاسمة بينما ينفّذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل.

ووصف بايدن عون بأنه هو "الزعيم المناسب لهذه الفترة"، معتبرا أن الشعب اللبناني اختار مسارا يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار بالشراكة مع المجتمع الدولي.

الاتحاد الأوروبي:

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن انتخاب رئيس يمثل "لحظة أمل" لهذا البلد.

فرنسا:

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انتخاب رئيس في لبنان "يمهّد الطريق أمام الإصلاحات". وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع عون اتفقا خلاله على أن يزور لبنان قريبا.

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من جهتها، قالت الخارجية الفرنسية إن انتخاب رئيس لبناني جديد يفتح صفحة جديدة للبلاد ويجب أن يتبعه الآن تعيين حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات.

ألمانيا:

قالت الخارجية الألمانية إن انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان "مناسبة لإجراء إصلاحات" في لبنان.

بريطانيا:

هنّأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الرئيس المنتخب، وقال إنه يتطلع للعمل معه لما فيه استقرار لبنان.

روسيا:

عبّرت روسيا عن أملها في أن يحمل تولي جوزيف عون السلطة الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي للبنان.

تركيا:

هنّأت تركيا الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، وعبّرت عن أملها في أن يساهم انتخابه في تحقيق الاستقرار في لبنان.

إيران:

قالت الخارجية الإيرانية إنها تأمل أن يؤدي انتخاب الرئيس في لبنان إلى تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي في البلاد.

السعودية:

هنّأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الرئيس اللبناني الجديد.

أبارك لفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون انتخابه رئيساً جديداً للجمهورية، وللشعب اللبناني الشقيق، راجين أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار. قطر ستظل دائماً داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 9, 2025

قطر:

هنّأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، وعبّر في منشور بحسابه على منصة إكس عن أمله أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للبنان.

وتعهد الشيخ تميم بأن قطر ستظل دائما داعمة للبنان وشعبه.

من جانبها، عبرت الخارجية القطرية عن أملها في أن يسهم إنهاء الشغور الرئاسي في إرساء الأمن والاستقرار في لبنان.

الإمارات:

هنّأ رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ونائباه محمد بن راشد آل مكتوم ومنصور بن زايد آل نهيان الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون.

الكويت:

بعث أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب أشاد فيها بالعلاقات بين البلدين، وعبّر عن تطلعه لتعزيزها.

الأردن:

قدم ملك الأردن عبد الله الثاني التهنئة لجوزيف عون، وجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره.

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مصر:

تلقى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيه بانتخابه رئيسا للجمهورية، مؤكدا دعم بلاده للبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

العراق:

رحبت الخارجية العراقية بانتخاب عون رئيسا للبنان، وأشادت بهذه الخطوة المهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان وأكدت وقوف العراق، حكومة وشعبا، الدائم إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات.

الجزائر:

بعث الرئيس عبد المجيد تبون رسالة تهنئة لعون وأشاد بهذه الخطوة التي قطعها لبنان على درب تعافيه، مؤكدا استعداد بلاده الكامل للعمل سويا مع لبنان على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

فلسطين:

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله أن يتمكّن لبنان قريبا من أن "يتجاوز تداعيات" الحرب التي شنتها عليه إسرائيل.