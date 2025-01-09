جمع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكثر من 170 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه المقرر يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويعد هذا المبلغ قياسيا، إذ أبدى كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والمتبرعون الرئيسيون استعدادهم لتقديم مساهمات مالية كبيرة لدعم تمويل هذا الحدث.

وأكد مصدر مطلع على حملة جمع التبرعات -لكنه غير مخول بالتحدث علنا- أن تلك المبالغ تم جمعها بالفعل حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن تجمع لجنة تنصيب ترامب أكثر من 200 مليون دولار بحلول نهاية الحملة، في حين لم ترد لجنة تنصيب ترامب على الفور على طلب للتعليق أمس الأربعاء.

كما لم تكشف اللجنة بعد عن كيفية إنفاق هذه التبرعات، إذ عادة ما تستخدم التبرعات الخاصة لتغطية تكاليف الأحداث المحيطة بحفل التنصيب، مثل التكاليف المتعلقة بمراسم أداء القسم نفسها، بالإضافة إلى العرض الافتتاحي والكرات الاحتفالية الفاخرة.

ويزيد المبلغ الكبير الذي جمعته لجنة تنصيب ترامب الرئاسية حتى الآن على ضعف المبلغ الذي جمعه الرئيس جو بايدن قبل 4 سنوات، حين جمع نحو 62 مليون دولار لحفل تنصيبه، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الاتحادية.

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وكان ترامب حطم الرقم القياسي للتبرعات خلال حفل تنصيبه الأول عام 2016 عندما جمع قرابة 107 ملايين دولار.