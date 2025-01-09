بلومبيرغ: رئيس بولندا طلب من حكومته حماية نتنياهو من الاعتقال

أفاد موقع بلومبيرغ الأميركي نقلا عن رسالة اطّلع عليها، بأن الرئيس البولندي أندريه دودا طلب من الحكومة حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاعتقال المحتمل إذا حضر احتفالا في البلاد بالذكرى الـ80 لتحرير "معسكر أوشفيتز". ويخضع نتنياهو لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أعلنت قبل نحو 3 أسابيع أن نتنياهو لن يحضر احتفالية ذكرى تحرير "معسكر أوشفيتز" في يناير/كانون الثاني "المقبل" في بولندا خشية اعتقاله.

وأضافت الهيئة "لن يذهب نتنياهو إلى بولندا للاحتفال بالذكرى الـ80 لتحرير معسكر أوشفيتز خوفا من الاعتقال بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أميركي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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وكانت الهيئة الإسرائيلية نقلت عن وسائل إعلام بولندية قولها إن فلاديسلاف بارتوشفسكي نائب وزير خارجيتها أكد التزام بلاده بـ"احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأوضحت الهيئة أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، في حين يرجح أن يمثل إسرائيل وزير التعليم يوآف كيش.

وستنظّم في 27 يناير/كانون الثاني الجاري الاحتفالية الرئيسية في مخيم أوشفيتز الذي أقامه النظام النازي، بحسب الهيئة.

ومعسكر أوشفيتز هو مجمع يضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة أدارته ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا خلال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.

ودخلت القوات السوفياتية المعسكر في 27 يناير/كانون الثاني 1945، وهو يوم يحتفل به منذ عام 2005 باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وفي عام 1947 أسست بولندا متحف "أوشفيتز بيركينو" الحكومي في موقع "أوشفيتز" الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).