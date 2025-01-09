الدانمارك: غرينلاند لن تكون ولاية أميركية لكننا منفتحون على الحوار

قال وزير الخارجية الدانماركي إن غرينلاند قد تستقل عن بلاده إذا أراد سكانها ذلك لكنها لن تصبح ولاية أميركية، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأجرى زعيم غرينلاند محادثات أمس الأربعاء مع ملك الدانمارك في كوبنهاغن بعد يوم من تصريحات ترامب، التي جعلت مصير الجزيرة الخاضعة لحكم الدانمارك يتصدر عناوين الأخبار العالمية.

وأمس الأول الثلاثاء، قال ترامب، الذي سيتولى منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، إنه لا يستبعد اللجوء إلى العمل العسكري أو الاقتصادي لجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة.

وقام دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس المنتخب، بزيارة خاصة إلى غرينلاند في اليوم نفسه.

وتعد غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، جزءا من الدانمارك منذ 600 عام رغم أنها تتمتع بالحكم الذاتي، ويبلع عدد سكانها 57 ألف نسمة.

وتسعى حكومة الجزيرة بقيادة رئيس الوزراء ميوت إيجيدي إلى الاستقلال في نهاية المطاف.

وقال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكي راسموسن "نعلم تماما أن غرينلاند لديها طموحاتها الخاصة التي إذا تحققت ستصبح مستقلة، لكن (الجزيرة) لا تطمح لأن تصبح ولاية اتحادية من الولايات المتحدة".

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وأضاف للصحفيين أمس الأربعاء أن زيادة مخاوف الولايات المتحدة الأمنية في القطب الشمالي مشروعة، مشيرا إلى أن ذوبان الجليد وفتح ممرات بحرية جديدة في الدائرة القطبية الشمالية يؤديان إلى تنافس متزايد بين القوى العظمى في المنطقة، مع وجود كل من الصين وروسيا.

انفتاح على الحوار

وتابع "لا أعتقد أننا نمر بأزمة في السياسة الخارجية، نحن منفتحون على الحوار مع الأميركيين حول كيفية تعاوننا بشكل أوثق لضمان تحقيق الطموحات الأميركية".

وقالت رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريدريكسن، أمس الأول الثلاثاء، إنها لا تستطيع أن تتخيل أن طموحات ترامب قد تدفعه إلى التدخل عسكريا في غرينلاند.

وتقتصر القدرات العسكرية الدانماركية في الجزيرة على 4 سفن تفتيش وطائرة استطلاع من طراز تشالنغر ودوريات بالكلاب على زلاجات.

وفي السياق ذاته، رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فكرة ضم غرينلاند، مؤكدا أن أي تدخل عسكري أميركي بهذا الصدد لن يحصل.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس، إن الولايات المتحدة أقوى وأكثر فاعلية مع حلفائها الأوروبيين، داعيا إلى "عدم القيام بما من شأنه أن ينفّرهم".