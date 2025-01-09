الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظات يمنية

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) -فجر اليوم الخميس- بتعرض عدة محافظات في اليمن لما وصفته بالعدوان الأميركي البريطاني.

وذكرت تلك الوسائل ومن بينها قناة المسيرة التابعة للجماعة، أن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

كما قالت إن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة، وأشارت إلى أن "العدوان" طال أيضا مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القيادة الوسطى التابعة لها نفذت أمس الأربعاء ضربات ضد منشأتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

وأضاف البنتاغون أن الضربات "هي جزء من الجهود لإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد الشركاء والسفن في المنطقة"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن جماعة الحوثي باشرت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية من قِبَل الاحتلال.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، مما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

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وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.