إسرائيل تخفي هويات جنودها خشية ملاحقتهم بالخارج

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قرارا يقضي بإخفاء هويات جنوده خشية ملاحقتهم قضائيا في الخارج، بسبب مشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في أنشطة قتالية عملياتية.

وجاء القرار بعد الكشف عن سلسلة محاولات من جانب منظمات داعمة للفلسطينيين في دول عديدة لإصدار قرارات من محاكم محلية باعتقال جنود إسرائيليين.

وذكرت مصادر إسرائيلية قبل أيام أن جنديا إسرائيليا صدر بحقه أمر توقيف في البرازيل بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة، فر قبل اعتقاله وسيعود إلى إسرائيل قريبا.

كما كشف الإعلام الإسرائيلي النقاب في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وذلك بعد أن تلقى مكالمة من السلطات الإسرائيلية تحثه على مغادرة البلاد فورا خشية القبض عليه.

كما وجهت أمهات جنود إسرائيليين مطلع هذا الأسبوع رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي للتحذير من مواجهة الجنود خطر المحاكم الدولية.

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وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن منظمة "أم يقظة"، التي تجمع أمهات الجنود قالت في رسالتها لنتنياهو وهاليفي إنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لحمايتهم".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتخشى إسرائيل أن يكون هناك المزيد من مذكرات الاعتقال تم إصدارها بسرية ضد قادة وجنود إسرائيليين.

وكانت منظمات حقوقية في العديد من البلدان أعلنت عن جمع معلومات عن جنود إسرائيليين نشروا مقاطع مصورة لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم في غزة لمطالبة السلطات المحلية باعتقالهم.