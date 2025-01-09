بابا الفاتيكان: الوضع الإنساني في غزة مخزٍ

وصف بابا الفاتيكان فرانشيسكو -اليوم الخميس- الوضع الإنساني في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا، بالمخزي.

وقال البابا في خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين الذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه "لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة".

وكان يشير بذلك إلى قيام الجيش الإسرائيلي بقصف وتدمير عدة مستشفيات بقطاع غزة، وحرمان السكان من إمدادات الوقود مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 8 أطفال بسبب البرد القارس.

وأضاف فرانشيسكو "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين".

وتطرق البابا في خطابه لعدة قضايا أخرى، حيث دعا بالخصوص إلى وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ومؤخرا، تزايدت انتقادات البابا للحرب الإسرائيلية على غزة التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني وإصابة 108 ألفا آخرين، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بالقطاع، وطالب مرارا بوقفها.

والشهر الماضي، قال فرانشيسكو عن الغارات الإسرائيلية على غزة إنها "ليست حربا بل وحشية" مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرس ما إذا كان الهجوم على القطاع يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.

وقد أثارت تصريحات البابا غضب إسرائيل التي استدعت الشهر الماضي سفير الفاتيكان لديها.

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وتشهد علاقات الفاتيكان وإسرائيل توترا متزايدا، ولطالما كان فرانشيسكو -الذي يمثل قيادة أتباع الكنيسة الكاثوليكية البالغ عددهم 1.4 مليار شخص- حذرا في التعامل مع الصراعات السياسية، لكن مواقفه الأخيرة اتسمت بالجرأة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.