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وزير الدفاع السوري: نسعى لترميم الفجوة بين الجيش والشعب

تعلن القيادة العامة تعيين اللواء المهندس السيد/ مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية - مصدر الصورة: القيدة العامة السورية على تليغرام
وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية اللواء مرهف أبو قصرة (مواقع التواصل)
8/1/2025

تعهد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية اللواء مرهف أبو قصرة بالسعي لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري، والعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي.

وقال أبو قصرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، بعد شهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد "لقد استعمل النظام البائد الجيش والقوات المسلحة لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب السوري، فأكسب بذلك هذا الجيش سمعة سيئة، وأصبح اسمه مدعاة للخوف والوجل من الشعب السوري".

وتابع "نعد بأننا سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حاميا للديار مدافعا عن الشعب مدعاة للفخر، ونؤكد أننا نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري".

وأشار أبو قصرة إلى أن وزارة الدفاع تسعى لتحقيق أهدافها المبدئية في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية "ضمن فترة قياسية، لتبدأ بعدها مرحلة التطوير بكل أركان الجيش العربي السوري".

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وكان أبو قصرة قد أعلن، أمس الأول الاثنين، بدء جلسات مع الفصائل العسكرية لوضع خطوات لإدماجها بوزارة الدفاع.

وأعلنت القيادة العامة السورية الجديدة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن قائدها أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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