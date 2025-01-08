وزير الدفاع السوري: نسعى لترميم الفجوة بين الجيش والشعب

تعهد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية اللواء مرهف أبو قصرة بالسعي لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري، والعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي.

وقال أبو قصرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، بعد شهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد "لقد استعمل النظام البائد الجيش والقوات المسلحة لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب السوري، فأكسب بذلك هذا الجيش سمعة سيئة، وأصبح اسمه مدعاة للخوف والوجل من الشعب السوري".

وتابع "نعد بأننا سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حاميا للديار مدافعا عن الشعب مدعاة للفخر، ونؤكد أننا نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري".

نعد بأننا سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حامياً للديار مدافعاً عن الشعب مدعاة للفخر، ونؤكد بأننا نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري. pic.twitter.com/9rn9W5EA8j — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 8, 2025

وأشار أبو قصرة إلى أن وزارة الدفاع تسعى لتحقيق أهدافها المبدئية في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية "ضمن فترة قياسية، لتبدأ بعدها مرحلة التطوير بكل أركان الجيش العربي السوري".

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وكان أبو قصرة قد أعلن، أمس الأول الاثنين، بدء جلسات مع الفصائل العسكرية لوضع خطوات لإدماجها بوزارة الدفاع.

وأعلنت القيادة العامة السورية الجديدة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن قائدها أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.