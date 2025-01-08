معارك عنيفة بالخرطوم ودارفور ومشاورات لاختيار رئيس وزراء للبلاد

قال عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر، إن مشاورات تجري حاليا لتعيين رئيس وزراء يستطيع إدارة شؤون الدولة، في حين أفادت مصادر للجزيرة باندلاع معارك عنيفة صباح اليوم الأربعاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأوضح جابر، الذي يشغل أيضا منصب مساعد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن رئيس الوزراء الذي يتم التشاور لاختياره يشترط أن يكون من التكنوقراط، وأكد أن ذلك كان هدف المجلس منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان 2023.

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، أن الجيش يمتلك زمام المبادرة ويتقدم على الأرض "رغم استخدام قوات الدعم السريع أعدادا كبيرة من المرتزقة والقناصة من 13 دولة" وفق قوله.

وذكر أن القوات المسلحة السودانية ظلت تدافع بينما كانت تتعرض للهجمات في كل مواقعها بكل ولايات السودان، مؤكدا أنها "استمرت في سياسة الدفاع إلى أن تمكنت من تحطيم الكتلة الصلبة للدعم السريع".

معارك عنيفة

في غضون ذلك، قالت مصادر محلية للجزيرة إن معارك عنيفة اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحور منطقة الفاو الواقعة بين ولايتي القضارف شرقا والجزيرة غربا.

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كما أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قوات الدعم السريع قصفت في الساعات الأولى من صباح اليوم، مدينة الاُبَيض عاصمة ولاية شمال كردفان بـ4 مسيّرات.

وأكدت مصادر عسكرية للجزيرة أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على أحياء بمدينة الفاشر.

وفي العاصمة السودانية أفاد مراسل الجزيرة بسماع انفجارات عنيفة وأصوات اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الخرطوم بحري، التي تشهد منذ أكثر من شهرين معارك شبه يومية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش السوداني إن معارك دارت أمس الثلاثاء في ضاحية الفتيحاب جنوبي أم درمان وغربي العاصمة الخرطوم، تمكن خلالها الجيش من تحرير 3 ضباط كانوا أسرى لدى قوات الدعم السريع وقتل أكثر من 20 ممن أسماهم بالمتمردين.

وقالت مصادر عسكرية بالجيش للجزيرة إن الجيش تمكن من استعادة عدة أحياء بمنطقة الفتيحاب، كما قصف بالطيران المسير والمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في أحياء الشعبية وشمبات بمدينة الخرطوم بحري شمالا.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.