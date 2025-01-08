مشاهد للقسام تظهر استهداف جنود الاحتلال والسيطرة على مسيّرات بجباليا

عرضت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو تضمن مشاهد من اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جباليا شمالي قطاع غزة، والاستيلاء على عدد من الطائرات المسيّرة.

واستهدفت كتائب القسام، كما أظهرت المشاهد، دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تصاعد الدخان من داخلها.

وفي عملية أخرى، أظهرت القسام مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها منزلا تحصنت فيه قوة إسرائيلية، حيث تم استهداف المنزل بقذيفة 105 المضادة للأفراد.

كما تضمنت المشاهد عملية استيلاء مقاتلي القسام على عدد من الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في جباليا، حيث عرض أحد المقاتلين هذه المسيّرات.

وعرضت القسام في مقطع الفيديو مشاهد قالت إنها تم الحصول عليها من تصوير الطائرات المسيّرة خلال جمعها المعلومات شمال غزة، حيث أظهرت الصور جنودا من داخل موقع للاحتلال.

ويذكر أن المقاومة الفلسطينية، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، تواصل عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومنها الاستيلاء على المسيّرات، وقصف مستوطنات غلاف غزة ونصب الكمائن.