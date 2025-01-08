مسؤول سوري: أسطولنا مكون من طائرتين فقط ومطار حلب جاهز فنيا

قال رئيس هيئة ‏الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد صليبي إنه سيتم الإعلان خلال أيام عن جاهزية مطار حلب أمام الرحلات الدولية، بعد إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي وبدء الرحلات الدولية رسميا عبره أمس الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي أمام الرحلات الدولية، أوضح صليبي أن الفرق الفنية المكلفة بإعادة تشغيل مطار دمشق واجهت تحديات عدة لجعله صالحا للملاحة من جديد خاصة أن النظام المخلوع قام بتخريب مرافق فيه مثلما فعل بمعظم المرافق الحيوية في البلاد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم المساعدة لإعادة تأهيل مطار دمشق من قبل الأشقاء القطريين والخطوط الجوية القطرية.

وبخصوص مطار حلب الدولي، قال صليبي إنه جاهز فنيا لكن هناك بعض الفحوصات الأمنية اللازمة قبل فتحه أمام الرحلات، وكذلك يتم العمل على إعادة تشغيل المطارات الأخرى مثل دير الزور والقامشلي.

وأوضح أن أسطول الطيران السوري تقلص بشكل كبير وتم استلام طائرتين فقط صالحتين للإقلاع من النظام المخلوع.

وبدأت عدة خطوط طيران -الثلاثاء- تسيير رحلاتها من مطار دمشق الدولي وإليه، بينها إقلاع طائرة سورية باتجاه الشارقة الإماراتية ووصول أول طائرة تجارية قطرية إلى المطار بعد 13 عاما.

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جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية -السبت- عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من الثلاثاء.

وأكد التلفزيون السوري الرسمي أنه سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق لخطوط طيران أجنحة الشام والسورية للطيران المحليتين، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية.

وعام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011​​​​​​​، كما تعرض المطار الدولي في العاصمة وكذلك في حلب إلى ضربات جوية إسرائيلية أخرجتهما عن الخدمة عدة مرات.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.