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مدير مستشفى العودة للجزيرة: قوات الاحتلال تحاصرنا وتحرق المنازل المجاورة

مدة الفيديو 00 دقيقة 38 ثانية 00:38
8/1/2025

قال مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة الدكتور محمد صالحة إن قوات الاحتلال تحاصر المكان وتطلق النار بشكل عشوائي في محيطه.

وأضاف صالحة في رسالة صوتية للجزيرة أن قوات الاحتلال أحرقت العديد من المنازل المجاورة للمستشفى، مؤكدا أن الوضع "خطير جدا"، وأن الاحتلال يمنع وصول الأدوية والوقود.

وكان صالحة يتحدث بينما أصوات الرصاص والانفجارات واضحة جدا.

وقال مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي إن قوات الاحتلال واصلت عمليات النسف التي تنفذها في عدد من مناطق الشمال كمخيم النصيرات وأحياء الزيتون والصبرة والهوا ومنطقة الصفطاوي المتاخمة لمخيم جباليا.

وواصل الاحتلال قصف مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، وقتل شابين في غارة استهدفت شارع النصر بمدينة غزة.

كما أتمّ استهداف مدينة غزة بسلسلة غارات جوية طالت تجمعات للفلسطينيين ومنازل مأهولة بالسكان مما أدى لاستشهاد 33 فلسطينيا وصلوا جميعا إلى المستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء.

المصدر : الجزيرة

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