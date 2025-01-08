جيش الاحتلال يجند يهودا يمنيين لمواجهة الحوثيين

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن الاستخبارات جنّدت عشرات اليهود من الأصول اليمنية للتعامل مع ما وصفتها بتهديدات جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن من تم تجنيدهم يفهمون اللغة العربية باللهجة اليمنية، ومنهم من هاجر من اليمن، وبعضهم نشأ في بيت ناطق باللغة العربية باللهجة اليمنية، مشيرة إلى أنهم سيخدمون في شعبة أمان الاستخباراتية، للمساعدة بمواجهة عبر جمع المعلومات الاستخباراتية وفهم الثقافة اليمنية.

وتضامنا مع غزة بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المدعومة أميركيا، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجون أهدافا في إسرائيل.

وفي المقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات على اليمن كان آخرها قبل نحو أسبوع، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 100 طائرة مسيّرة شاركت في الهجوم، وقالت إن سلاح الجو الإسرائيلي شن 7 غارات على صنعاء و3 غارات على الحديدة.