آليات الاحتلال تجرف الشوارع والبنى التحتية في مخيم طولكرم

ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتجريف الشوارع والبنى التحتية في حارة المدارس بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، تزامنا مع اقتحام المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية.

وقالت المصادر ذاتها إن اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال اندلعت في محيط المخيم بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدد من الجرافات العسكرية.

وكانت ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت أطراف المخيم ظهر اليوم، وما لبثت أن انسحبت منه، قبل أن تعود من جديد برتل من الآليات العسكرية.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أغار بطائرة مسيرة على خلية مسلحة في بلدة طمون، جنوب طوباس.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف على طمون قضى على 3 فلسطينيين حاولوا زرع عبوات ناسفة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحقق في نتائج الغارة، بعد أن تبين أن اثنين من القتلى طفلان في الثامنة والعاشرة من العمر.

استهداف الاحتلال

في السياق ذاته، قالت مصادر فلسطينية إن المستهدفين بالغارة الإسرائيلية على طمون طفلان وشاب من أسرة واحدة، كانوا أمام منزلهم احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم، ونقلتها إلى جهة غير معلومة.

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شابين بقصف من مسيرة إسرائيلية، استهدف البلدة أمس، ما يرفع عدد الشهداء في طمون خلال أربع وعشرين ساعة إلى 5.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الثغرة بطوباس، ودهمت عدداً من المنازل بحثا عن مطلوبين.

وقالت سرايا القدس – كتيبة طوباس إن مقاوميها فجروا عبوة ناسفة في خط سير الآليات العسكرية، وحققوا إصابات مباشرة في القوة الإسرائيلية.

وموازاة مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 847 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.