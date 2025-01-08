ترودو يخرج عن صمته حيال "تهديدات" ترامب

أكّد رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي أنّ أوتاوا "لن تنحني" أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي دعا إلى ضمّ بلدهما للولايات المتّحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثار ترامب الذي سيدخل البيت الأبيض بعد أقل من أسبوعين، مرارا إمكانية انضمام كندا للولايات المتّحدة. كما تحدّث أكثر من مرة عن "الحاكم ترودو"، مستعملا لقب قادة الولايات الأميركية.

وهدّد ترامب -خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء- باستخدام "القوة الاقتصادية" ضدّ كندا، الحليف الذي يتلقّى "الدعم" من الولايات المتّحدة لضمان أمنه، على حدّ قوله.

ولم تردّ السلطات الكندية سابقا على سخرية وتصريحات الرئيس الأميركي المنتخب الذي يهدّد أيضا بزيادة الرسوم الجمركية مع جارته الشمالية إلى 25%.

لكنّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكّد -الثلاثاء- أنّ "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتّحدة".

واعتبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّ "تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلدا قويا. لن ننحني أبدا في مواجهة التهديدات"، وفق تعبيرها.

وأسهمت هجمات دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة في تفاقم الأزمة السياسية الكندية التي أدّت إلى استقالة جاستن ترودو قبل يومين وذلك بعد توليه السلطة منذ عام 2015.

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وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للاجتماع مع ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك لتجنب حرب تجارية.

والولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا ووجهة 75% من صادراتها، ويعتمد عليها نحو مليوني كندي من إجمالي السكان البالغ عددهم 41 مليون نسمة.