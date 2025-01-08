أخبار|سوريا

بزشكيان والسوداني يتحدثان عن هواجس مشتركة حيال تطورات سوريا

الرئيس الإيراني مسعود بيزشکیان خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالعاصمة طهران. 8 يناير 2025 - IraqiPMO
بزشکیان (يمين) خلال لقائه السوداني بالعاصمة طهران (مواقع التواصل)
8/1/2025

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -اليوم الأربعاء- إن بلاده تشترك مع العراق في هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا، بينما قال رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني إن بغداد تحترم إرادة الشعب السوري وتدعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه.

وأوضح بزشكيان -خلال مؤتمر صحفي مع السوداني في طهران- أن العراق يشترك مع طهران بشأن الأوضاع في سوريا ووحدة أراضيها وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وأكد الرئيس الإيراني أن خطر ما وصفه بالإرهاب يشكل هاجسا مشتركا مع العراق، ويتطلب من البلدين مزيدا من الحكمة والتعاون وفق قوله.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تحترم إرادة الشعب السوري وتدعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه.

وأشار السوداني إلى أن العراق مستعد للتعاون مع جميع الأطراف من أجل تحقيق استقرار سوريا وفق عملية انتقال سلسة، مجددا موقف بلاده الثابت في إدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

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وقد وصل رئيس الوزراء العراقي اليوم إلى العاصمة الإيرانية، في زيارة رسمية تبحث العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وتأتي تصريحات برشكيان والسوداني بعد أكثر من أسبوع على إجراء وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة بالعاصمة دمشق، في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية حينها أن تلك المباحثات كانت أمنية، وناقش الوفد خلالها مع الإدارة السورية الجديدة "حماية الحدود، والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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