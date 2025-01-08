بزشكيان والسوداني يتحدثان عن هواجس مشتركة حيال تطورات سوريا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -اليوم الأربعاء- إن بلاده تشترك مع العراق في هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا، بينما قال رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني إن بغداد تحترم إرادة الشعب السوري وتدعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه.

وأوضح بزشكيان -خلال مؤتمر صحفي مع السوداني في طهران- أن العراق يشترك مع طهران بشأن الأوضاع في سوريا ووحدة أراضيها وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وأكد الرئيس الإيراني أن خطر ما وصفه بالإرهاب يشكل هاجسا مشتركا مع العراق، ويتطلب من البلدين مزيدا من الحكمة والتعاون وفق قوله.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يجتمع بالرئيس الإيراني السيد مسعود بزشكيان في قصر سعد آباد بطهران التي وصلها اليوم في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. pic.twitter.com/GYnt25Nfoz — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 8, 2025

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تحترم إرادة الشعب السوري وتدعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه.

وأشار السوداني إلى أن العراق مستعد للتعاون مع جميع الأطراف من أجل تحقيق استقرار سوريا وفق عملية انتقال سلسة، مجددا موقف بلاده الثابت في إدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

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وقد وصل رئيس الوزراء العراقي اليوم إلى العاصمة الإيرانية، في زيارة رسمية تبحث العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وتأتي تصريحات برشكيان والسوداني بعد أكثر من أسبوع على إجراء وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة بالعاصمة دمشق، في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية حينها أن تلك المباحثات كانت أمنية، وناقش الوفد خلالها مع الإدارة السورية الجديدة "حماية الحدود، والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية.