القدس.. هدم منازل وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشآت فلسطينية بمدينة القدس المحتلة وأجبرت مواطنَين على هدم منزليهما، فيما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى.

وقالت محافظة القدس في تقرير يومي إن مقدسيَّين هدما منزليهما قسرا بعد ملاحقات من قبل سلطات الاحتلال.

وذكرت أن "الاحتلال أجبر حبيب الرملاوي على هدم منزله بشكل ذاتي قسري" مشيرة إلى أن المنزل يقع في بلدة بيت حنينا شمالي القدس وقد بني قبل 15 عاما.

ولفتت إلى أن المنزل بمساحة 80 مترا مربعا، ويقطنه 5 أشخاص بينهم أطفال. وأضافت أن "بلدية الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي شادي سمرين على هدم منزله، في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحجة عدم ترخيص البناء".

وأشارت إلى تسليم مواطن ثالث، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بهدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

كما هدمت سلطات الاحتلال ورشة لصيانة المركبات وحظيرة أغنام، وجرّفت شارعا ببلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وفق المحافظة.

المقدسي حبيب الرملاوي يفرغ محتويات منزله في بلدة بيت حنينا تمهيداً لهدمه قسراً بقرار من الاحتلال pic.twitter.com/lsdoatZVxh — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) January 7, 2025

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وعن الاقتحامات ذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق بالقدس بينها بلدتا الرام وحِزما شمال وشمال شرق المدينة، وعدة أحياء في بلدة سلوان وحي الشيخ جراح.

ووفق معطيات محافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت 439 عملية هدم في القدس منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية 2024.

وتتم أغلب عمليات الهدم في القدس بذريعة البناء دون ترخيص. ووفق تقارير للأمم المتحدة، فإن "نظام التخطيط التقييدي والتمييزي يجعل حصول الفلسطينيين في القدس على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرا في حكم المستحيل".

على صعيد اقتحامات المسجد الأقصى، قالت محافظة القدس إن 191 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على فترتين: صباحية ومسائية "بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".