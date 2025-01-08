العراق يكمل بناء جدار حدودي مع سوريا بطول 400 كيلومتر

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق اللواء تحسين الخفاجي إتمام بناء 400 كيلومتر من الجدار الحدودي مع سوريا.

وأكد الخفاجي -في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية العراقية أمس الثلاثاء- إتمام بناء 400 كيلومتر من أصل 615 من الجدار الخرساني العازل على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا.

وقال المسؤول الأمني إن الحدود مع سوريا محصنة بعد إتمام بناء الجدار الكونكريتي (الخرساني) بين البلدين، موضحا أنه سيتم إكمال بناء الجدار في وقت لاحق منتصف العام الجاري وإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود.

وأشار إلى وجود توجه لزيادة النقاط الأمنية على الحدود، إضافة إلى عمل القوات الأمنية من خلال الجهود الاستخباراتية وملاحقة الخلايا النائمة، فضلا عن الضربات الجوية المستمرة، وفق تصريحاته.

ومنذ إعلان فصائل المعارضة السورية الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، اتخذ العراق عددا من الإجراءات الأمنية بهدف تعزيز حماية حدوده مع جارته.

وشهدت الحدود العراقية السورية على مدى أكثر من عقدين من الزمن عمليات تسلل، فضلا عن عمليات تهريب كبيرة تطورت بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، واستيلاء جماعات مسلحة مختلفة على المناطق الحدودية مع العراق.