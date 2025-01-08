الشرع يلتقي وزير الخارجية البحريني في دمشق

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، وفدا بحرينيا برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني في العاصمة دمشق.

وشارك وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني في اللقاء الذي عُقد في قصر الشعب.

وتأتي زيارة الوفد البحريني ضمن سلسلة من الزيارات تجريها وفود عربية وإقليمية ودولية للقاء مسؤولي الإدارة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

pic.twitter.com/0O9UaewXZ4 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 8, 2025

وترافقت تلك الزيارات مع دعوات لإرساء الاستقرار في سوريا وإشراك كل مكونات الشعب السوري في العملية السياسية المقبلة.

وأجرى وزير الخارجية السوري على مدى أسبوع سلسلة من الزيارات إلى السعودية وقطر والإمارات والأردن، وأوضح أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى "مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".