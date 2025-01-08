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الشرع يلتقي وزير الخارجية البحريني في دمشق

قائد الإدارة السورية الجديدة #أحمد_الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان في قصر الشعب وفداً من مملكة البحرين برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية - المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا
الشرع (يمين) يستقبل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (الصحافة السورية)
8/1/2025

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، وفدا بحرينيا برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني في العاصمة دمشق.

وشارك وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني في اللقاء الذي عُقد في قصر الشعب.

وتأتي زيارة الوفد البحريني ضمن سلسلة من الزيارات تجريها وفود عربية وإقليمية ودولية للقاء مسؤولي الإدارة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وترافقت تلك الزيارات مع دعوات لإرساء الاستقرار في سوريا وإشراك كل مكونات الشعب السوري في العملية السياسية المقبلة.

وأجرى وزير الخارجية السوري على مدى أسبوع سلسلة من الزيارات إلى السعودية وقطر والإمارات والأردن، وأوضح أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى "مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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