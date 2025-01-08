الشرع يتفقد مطار دمشق في أول يوم لاستئناف الرحلات

أجرى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع -الثلاثاء- زيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي، وذلك في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية رسميا بعد إسقاط نظام الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قام بزيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لإعادة افتتاحه، دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت الوكالة صورا للشرع وهو يتجول في أرجاء المطار ويناقش عاملين أمام عدد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية السورية.

وبدأت عدة خطوط طيران -الثلاثاء- تسيير رحلاتها من مطار دمشق وإليه، بينها إقلاع طائرة سورية باتجاه الشارقة الإماراتية ووصول أول طائرة تجارية قطرية إلى المطار بعد 13 عاما.

جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية -السبت– عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من الثلاثاء.

وأكد التلفزيون السوري الرسمي أنه سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق لخطوط طيران أجنحة الشام والسورية للطيران المحليتين، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية.

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وعام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011​​​​​​​، كما تعرض المطار الدولي في العاصمة وكذلك في حلب إلى ضربات جوية إسرائيلية أخرجته عن الخدمة عدة مرات.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.