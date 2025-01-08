أخبار|إيران

الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية كبرى

ارشيف FILE PHOTO: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Commander-in-Chief Major General Hossein Salami reviews military equipment during an IRGC ground forces military drill in the Aras area, East Azerbaijan province, Iran, October 17, 2022. IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
إيران دأبت على تنظيم مناورات عسكرية من أجل "تعزيز الأمن" والتصدي لأي هجمات محتملة (رويترز)
8/1/2025-|آخر تحديث: 8/1/202502:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ينظم الحرس الثوري الإيراني -في العاصمة طهران- مناورات عسكرية كبرى، وذلك ضمن إطار مناورات عدة في البلاد أطلق عليها "الرسول الأعظم- 19″، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال موقع أنباء "دفاع برس" الإيراني إن تلك المناورات المقررة يشارك فيها 110 آلاف شخص من قوات التعبئة الباسيج وقوات أخرى.

وأوضح أن هذه المناورات رسالة للاستعداد الكامل لقوات الباسيج للتصدي لأي تهديد، وإظهار مستوى الجاهزية والتماسك والمهارات الاحترافية لهذه القوات في مجالات الإغاثة والإنقاذ والدفاع عن الأحياء السكنية ومواجهة "العمليات الإرهابية".

ارشيف This handout photo provided by Iran's Revolutionary Guard Corps (IRGC) official website via SEPAH News shows Iranian Revolutionary Guard soldiers taking part in a military drill near the island of Abu Musa, off the coast of the southern Iranian city of Bandar Lengeh. (Photo by SEPAH NEWS / AFP)
عناصر من الحرس الثوري الإيراني يشاركون بمناورة عسكرية في وقت سابق (الفرنسية)

وأمس، نشرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء صوراً لأنظمة دفاع جوي تشارك في المناورات العسكرية التي تجرى تحت اسم "الرسول الأعظم- 19".

وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن بلاده حققت تقدماً ملحوظاً في مجال الدفاع الجوي خلال الأشهر الماضية.

وأضاف في تصريح تلفزيوني -على هامش مناورات الدفاع الجوي في أجواء مفاعل "نطنز النووي" بمحافظة أصفهان- أنه كانت هناك حاجة لاختبار قدرات المنظومات الدفاعية في المناورات لمحاكاة سيناريو واقعي ودقيق.

إعلان

كما أوضح تقرير للتلفزيون الإيراني أنّ وحدات الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري تقوم بتدريبات مفاجئة للدفاع الشامل عن "نطنز" حيث تتعامل مع حوالي 30 هدفاً جويا.

وكان الحرس الثوري أشار إلى أن مراحل التحضير الأولية لمناورات الدفاع الجوي، قرب موقع نطنز النووي، تدار حاليا من قبل مقر الدفاع الجوي المسمى "خاتم الأنبياء" ومن المقرر تنفيذ الأجزاء الرئيسية من هذه المناورات الأيام القادمة.

وقد أعلن الحرس الثوري -في أغسطس/ آب الماضي- ضم مجموعة كبيرة من الصواريخ والتجهيزات العسكرية إلى قواته البحرية.

وأوضح أن تلك التجهيزات تحوي معدات عسكرية محلية الصنع وتشمل صواريخ كروز وأخرى مضادة للسفن الحربية وأنظمة صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى ومسيرات حربية.

ودأبت إيران -السنوات الأخيرة- على تنظيم مناورات عسكرية من حين لآخر، سواء لقواتها البرية أو البحرية، من أجل ما تصفه بتعزيز أمنها واستقرارها، وتعزيز القدرة على التصدي للاعتداءات المحتملة ضدها.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإيرانية

إعلان