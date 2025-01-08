الجزيرة نت تكشف تفاصيل عملية الجيش السوداني بولاية الجزيرة

السودان- بسط الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، سيطرته على مناطق جنوب وغرب ولاية الجزيرة، بعد هجوم واسع ومعارك منذ فجر اليوم على مواقع وارتكازات للدعم السريع بالجزيرة وسط السودان.

وقال قائد العمل الخاص بمحور سنار فتح العليم الشوبلي إن الجيش السوداني شن هجوما واسعا على "مليشيا" الدعم السريع جنوب وغرب الجزيرة.

وفي تصريح خاص، للجزيرة نت، قال الشوبلي إن "مليشيا" الدعم السريع تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد، بعد معركة استمرت 4 ساعات في محور جنوب الجزيرة منطقة الحاج عبد اللّه.

تمكن من السيطرة

وحسب قائد العمل الخاص تم تدمير 12عربة قتالية تدميرا كاملا، واستلام راجمة 40 دليلا، واستلام منظومة تشويش متكاملة والسيطرة على مخازن تموين قتال "المرتزقة" متمثلة في ذخائر وتعينات مختلفة، وقتل أكثر من 86 "مرتزقا" وأسر 7 أفراد بينهم أجانب.

أما محور غرب ولاية الجزيرة، قال المتحدث ذاته، إن الجيش السوداني تمكن من السيطرة على منطقة الـ"57″ شمال غرب منطقة الحاج عبد اللّه، وهي نقطة إستراتيجية وحاكمة كان يستخدمها الدعم السريع للتسلل لمناطق جنوب المناقل وغرب سكر سنار، مشيرا إلى تدمير 4 عربات قتالية واستلام 3 عربات بوكس.

وأكد الشوبلي إحكام قوات المناقل السيطرة على قرى "مهلة" و"الطلحة" الواقعة غرب عاصمة الجزيرة، مدينة ود مدني، وتبعد عنها حوالي 15 كيلومترا.

وأضاف "بذلك تكون (بيكة) تحت مرمى نيران قواتنا".

وتعد منطقة وجسر بيكة موقعًا إستراتيجيًّا وملتقى طرق لقرى تقع غرب وجنوب وشمال مدينة ود مدني وظلت أحد الارتكازات الرئيسية لقوات الدعم السريع منذ سقوط عاصمة الولاية.

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تقدم كبير

أما عن تقدم الجيش السوداني في محور الفاو (الخياري) كشف قائد العمل الخاص فتح العليم الشوبلي عن تحقيق الجيش السوداني تقدما، وصفه بالكبير، والسيطرة على منطقة الحرقة شرق الجزيرة وتدمير 4 مدافع "كاتوشا" و3 "دوشكا".

وفي حديثه، للجزيرة نت، قال الشوبلي إنه بمعركة اليوم والتقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش في المحاور المختلفة تكون عملية اقتحام وتحرير مدينة "ود مدني" قد اقتربت.

وتوقع المصدر نفسه، هروب أعداد كبيرة من جنود الدعم السريع، بعد الخسائر المادية والمعنوية التي تلقتها، مما يسهّل عملية التحرير الكامل للمدينة، حسب قوله.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية من مدينة ود مدني، للجزيرة نت، إن المستشفيات في المدينة استقبلت أعدادا كبيرة من جرحى قوات الدعم السريع، بينما واصل طيران الجيش السوداني منذ صباح اليوم طلعات استطلاعية في سماء المدينة.

وشهدت منطقة أم القرى شرق الجزيرة سيطرة الجيش، وقوات درع السودان على الأحياء الطرفية في المنطقة، بينما نفذ الطيران الحربي عددا من الغارات الجوية على مواقع للدعم السريع في المنطقة، وذلك بحسب منصة (أخبار أم القرى).

ومنذ سقوط المدينة في يد الدعم السريع في 18 من ديسمبر/كانون الأول 2023 تم تهجير حوالي 5 ملايين من سكان ولاية الجزيرة وتهجير حوالي 2500 قرية، وتوثيق 152 حالة عنف جنسي ضد النساء والفتيات.

كما قتل حوالي 7 آلاف شخص وذلك خلال عام من استيلاء الدعم السريع على ولاية الجزيرة وحاضرتها "ود مدني"، وفقا لتصريح رئيس لجنة رصد الانتهاكات بمؤتمر الجزيرة عادل عبد النافع، للجزيرة نت.