التايمز تكشف جانبا من حملة ترامب لـ"تطهير" البنتاغون

نقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أجرى اتصالات هاتفية مع كثير من العاملين في وزارة الدفاع (البنتاغون) خلال الأسابيع الأخيرة، لتحذيرهم من أن "وظائفهم في خطر".

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن هذا يأتي في سياق "تطهير" يسعى ترامب لإجرائه داخل الوزارة.

وذكر التقرير أن استقالة لورا كوبر المسؤولة الكبيرة في البنتاغون قبيل تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تنذر برحيل عدد كبير من الموظفين أصحاب الخبرة من البنتاغون.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوبر -نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا- اضطلعت بدور قيادي في إدارة برنامج المساعدات العسكرية الضخم لكييف، الذي أطلقته واشنطن إثر بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو 3 سنوات.

وجرت العادة في الولايات المتحدة أن تقوم إدارة الرئيس الجديد باستبدال الموظفين الذين يشغلون مناصب ذات صبغة سياسية في مختلف الوزارات، فيما يحتفظ موظفو الخدمة المدنية أصحاب الخبرات الواسعة بمناصبهم.

بيد أن التايمز نقلت عن مصادر دفاعية أن كثيرا من العاملين في البنتاغون تلقوا اتصالات هاتفية من فريق ترامب الانتقالي خلال الأسابيع الأخيرة تحذرهم من أن وظائفهم في خطر.

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وقال أحد المصادر إن من المرجح إلغاء وحدة كانت لورا كوبر تشرف عليها، ومهمتها التنسيق مع التحالف الداعم لأوكرانيا، وذلك بسبب تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب حال وصوله إلى البيت الأبيض.

وأضاف المصدر أن تلك الاتصالات الهاتفية خلقت أجواء من الترهيب داخل البنتاغون، وأظهرت أن الرئيس الجديد يفضل الموظفين الذين يبرهنون على ولائهم له.