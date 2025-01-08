الإعلان عن "ائتلاف سني" جديد في العراق

أعلن في العاصمة العراقية بغداد عن تشكيل "ائتلاف القيادة السنية الموحدة"، الذي يجمع قيادات سياسية سنية في العراق، وذلك في ظل غياب زعيم حزب "تقدم" ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

ويضم الائتلاف الجديد، الذي أعلن مساء أمس الثلاثاء، كلا من رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي، ورئيس حزب "الجماهير" أحمد الجبوري، ورئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي.

وجاء الإعلان عن الائتلاف عقب اجتماع مغلق ضم القيادات السياسية في بغداد.

وقال الائتلاف على صفحته في فيسبوك إنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن برنامج الائتلاف السياسي الجديد.

وأوضح أن الائتلاف سيأخذ على عاتقه "المضي بإنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد".

ويأتي هذا الائتلاف في غياب حزب تقدم بزعامة الحلبوسي الحاصل على 37 مقعدا من 329، وهو ثاني أكبر كتلة في البرلمان الحالي.