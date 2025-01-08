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إيطاليا تعلن الإفراج عن صحفيتها المحتجزة بإيران

FILE PHOTO: Italian journalist Cecilia Sala, who was arrested by police in Tehran, Iran on December 19, 2024, according to Italy's foreign ministry, speaks at the event called "Chora Volume 1" in Milan, Italy February 16, 2024 in this picture released by Chora Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT/File Photo
إيطاليا قالت إن الإفراج عن الصحفية سالا جاء بفضل العمل المكثف على القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية (رويترز)
8/1/2025-|آخر تحديث: 8/1/202503:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء إن إيران أفرجت عن الصحفية الإيطالية تشيشيليا سالا التي اعتقلتها في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح بيان لمكتب ميلوني أن الصحفية سالا "الآن على متن طائرة في الطريق إلى إيطاليا"، مشيرا إلى أن الإفراج عنها تحقق "بفضل العمل المكثف على القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية".

واعتقلت السلطات الإيرانية سالا (29 عاما)، التي كانت تحمل تأشيرة صحافة عادية، في طهران واحتجزتها في حبس انفرادي بسجن إيفين في العاصمة طهران، وفق تقارير غربية.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية استدعت الخميس الماضي السفير الإيراني في روما للمطالبة بالإفراج عن الصحفية تشيشيليا سالا.

وجاء اعتقال سالا بعد 3 أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو بموجب مذكرة أميركية تتهمه بتوريد قطع غيار طائرات مسيرة تقول واشنطن إنها استُخدمت في هجوم أسفر عن مقتل 3 من أفراد القوات الأميركية في الأردن عام 2024.

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وألقت قوات الأمن الإيرانية في السنوات القليلة الماضية القبض على عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية ووجهت لمعظمهم اتهامات تتعلق بالتجسس والأمن.

وتتهم تقارير ومنظمات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق هذه الاعتقالات، وهو ما تنفيه إيران.

المصدر : الفرنسية + رويترز

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