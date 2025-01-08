أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

أفاد الديوان الأميري بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحثا فيه آخر المستجدات في أوكرانيا.

وجرى خلال الاتصال أيضا استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، قال زيلينسكي إنه تحدث مع أمير قطر، شاكرا لمشاركة بلاده في قمة السلام التي عُقدت بسويسرا يومي 15 و16 يونيو/حزيران الماضي.

كما ثمّن زيلينسكي دور قطر في إعادة 53 طفلا أوكرانيا، قال إن روسيا اختطفتهم، وقدمت لهم الدوحة الرعاية الطبية والنفسية الأساسية، وتم الاتفاق على مواصلة العمل على عودة الأطفال الأوكرانيين الآخرين.

وناقش الطرفان التعاون لدعم سوريا، حيث قال زيلينسكي إن كييف ستظل ضامنة للأمن الغذائي العالمي، مشيرا إلى إرسال 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا.

ودعا الرئيس الأوكراني قطر إلى دعم المبادرة الإنسانية "الحبوب من أوكرانيا" لتقديم المزيد من المساعدات لسوريا.