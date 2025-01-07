وفاة السياسي اليميني الفرنسي جان ماري لوبان عن 96 عاما

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن جان ماري لوبان السياسي القومي اليميني ومؤسس حزب الجبهة الوطنية المنتمي إلى أقصى اليمين في فرنسا تُوفي عن 96 عاما.

وقالت عائلته -في بيان- إن لوبان تُوفي ظهر الثلاثاء محاطا بعائلته.

واهتزت الأوساط السياسية الفرنسية حينما وصل لوبان صاحب الكاريزما والخطاب الشعبوي إلى جولة إعادة الانتخابات الرئاسية أمام جاك شيراك عام 2002.

وتولت ابنته مارين لوبان رئاسة الحزب الذي يُسمى حاليا "التجمع الوطني"، وترشحت للرئاسة 3 مرات منذ ذلك الحين، كما حوّلت الحزب إلى قوة سياسية رئيسية في فرنسا.

وترأس جان ماري لوبان حزب الجبهة الوطنية من عام 1972 إلى عام 2011، وخلال هذه الفترة انتخب مستشارا لبلدية باريس عام 1983 ومستشارا إقليميا في إيل دو فرانس بعد ذلك بثلاث سنوات.

وخلال هذه الفترة، أجرى تغييرات على خطابه السياسي وتخلى عن المفاهيم الاستعمارية القديمة ليقدم نفسه كـ"محرض ساخر" للمواضيع الاجتماعية الآنية، وهو ما اعتُبر آنذاك تطورا أيديولوجيا يلقي الضوء على المصالح الوطنية والرفض الصريح للهجرة.

ومدفوعا بصدمة النفط في السبعينيات والأزمة الاقتصادية، اشتهر له شعار "مليون عاطل عن العمل يعني مليون مهاجر إضافي"، في محاولة للحد من الآفة الاقتصادية والاجتماعية للبطالة.

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أكسبت هذه الثقافة السياسية اليمينية المتطرفة الجديدة زعيم الجمعية الوطنية أول نجاح سياسي له في الانتخابات الأوروبية عام 1984، ووصل إلى منصب عضو في البرلمان الأوروبي، وهو ما سمح لحزبه بالخروج بعد فترة طويلة من التهميش.

ورافق لوبان باستمرار ثقافة كراهية الأجانب التي تبناها منذ دخوله المعترك السياسي، ففي عام 1996 قال في مقابلة مصورة "أنا أؤمن بعدم المساواة بين الأعراق، ومن الواضح أن التاريخ يوضح ذلك. ليس لديهم القدرة والمستوى من التطور التاريخي".