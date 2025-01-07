مايكل مور: دعاية قوية تعتم على الإبادة الجماعية بغزة

قال المخرج والمنتج الأميركي مايكل مور إن هناك دعاية قوية حول العالم تعتم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاءت تصريحات مور تزامنا مع عرض فيلمه "فروم غراوند زيرو" (من المسافة صفر) في دور السينما الأميركية. حيث يسلط الفيلم الضوء على ما يحدث في المنطقة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ويتناول قصصا إنسانية.

وأشار إلى أن الفيلم يتألف من 22 فيلما قصيرا شارك فيها مخرجون فلسطينيون مثل أوس البنا، وأحمد الدنف، وباسل المقوسي، ومصطفى النبيه.

وقال مور في تدوينة له على منصة إكس "أصبحنا ضحايا حملة دعائية قوية تهدف إلى تجريد 5 ملايين شخص (فلسطيني) من إنسانيتهم، مسجونين خلف الجدران والأسلاك الشائكة، ومحكوم عليهم بالمجاعة، في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "دُمرت جميع المستشفيات والمدارس في غزة تقريبا، وتحولت نصف المنازل فيها إلى أنقاض".

وأوضح أن الفيلم كان واحدا من 15 فيلما تم ترشيحها ضمن فئة "الأفلام الطويلة الدولية" في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 عام 2024.